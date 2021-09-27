В Юрьев-Польском в детскую школу искусств закупили инструментов на семь миллионов рублей

В детскую школу искусств в Юрьев-Польском приобрели новые музыкальные инструменты, оборудование и учебная литература на общую сумму около 7,1 миллионов рублей, в том числе почти 6,1 - из федерального бюджета. База школы пополнилась роялем, пианино, баяном, аккордеонами, духовыми инструментами, в числе которых трубы, тенор-горны, флейты, кларнеты, тромбон, баритон-горн, валторна. Также в школу купили шкафы, учительские столы, складные стулья, пюпитры с подсветкой, мольберты, банкетки для фортепиано и коридора, скамьи гимнастические, ноутбуки, интерактивная доска, магнитно-маркерные доски, экраны, проекторы, экспозиционные стенды, софиты на планке, микрофоны. Кроме того, пополнилась библиотека методической и учебной литературы. Напомним, в прошлом году в школе сделали капремонт на 16,4 миллионов рублей. Капитально отремонтированы крыша, фасад, крыльцо, внутренний противопожарный водопровод, лестничная клетка, фойе 1 этажа, помещения и коридор на 2 и 3 этажах, проведено утепление галереи. В этом году по областной программе укрепления материально-технической базы учреждений культуры 32 миллиона рублей из областного и 4 миллиона рублей из местного бюджета направлено на капитальный ремонт зрительного зала. Сейчас в нем ведутся работы.