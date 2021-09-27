Руководство ярославского "Шинника" попросило РФС проверить законность ареста во Владимире своих болельщиков

26 сентября владимирское "Торпедо" сыградо дома с лидером зонального турнира ПФЛ-2 ярославским "Шинником". Однако для большинства околофутбольной общественности этот матч запомнился совсем не игрой команд, а маршем ярославских фанатов по центру Владимира. Те прошли через арку Золотых ворот, а потом прямо по проезжей части направились к Золотым воротам.

В итоге, владимирские полицейские арестовали от 100 до 150 человек. Но сделали это не сразу, а когда те уже подошли к трибунам. Именно этот момент и стал поводом для того, чтобы руководство ярославского "Шинника" назвала аресты болельщиков спланированной акцией с владимирской стороны, чтобы их команда осталась без поддержки, и обратилась в РФС. Там пообещали разобраться.

Тем временем, директор "Торпедо" Александр Акимов отрицает эти обвинения. И считает, что полиция поступила правильна, учитывая "хулиганское поведение" ярославских фанатов. Также, по его словам, ярославская сторона в любом случае не могла рассчитывать больше чем на поддержку 150 человек, так как в регионе действуют санкции в отношении посещения массовых мероприятий.