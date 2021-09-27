Во Владимире строительную фирму из-за долгов ограничили в правах на 15 объектов

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, у судебных приставов Октябрьского района находились документы на взыскание 730 тысяч рублей в качестве налоговой задолженности с местной строительной фирмы.

Фирму предупредили о возбуждении исполнительного производства, но строители не торопились добровольно выплачивать долг. Тогда судебные приставы наложили запрет на сделки с 15 объектами недвижимости, находящимися в собственности компании — на 9 участков земли, три здания, а также три нежилых помещения.

После этого фирма полностью погасила свой долг, а также вынуждена была сверх того заплатить исполнительский сбор, так как просрочили выплату.

В результате исполнительное производство было окончено.