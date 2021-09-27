Владимирская область купила три автобуса для перевозки лесных пожарных

Как сообщает администрация Владимирской области, 17,8 миллионов рублей было выделено в рамках нацпроекта «Экология». На эти средства было куплено три полноприводных автобуса на базе грузовика «ГАЗ Садко- Некст». Эти машины предназначены для перевозки лесных пожарных при тушении лесополосы.

Полноприводные автобусы будут направлены в подразделения «Владлесхоза» в Гусь-Хрустальный, Петушинский и Ковровский районы.

Всего же в рамках нацпроекта «Экология» Владимирская область закупила трактора «Беларус», пожарные автоцистерны, а также отечественные внедорожники «Нива» и «УАЗ» с противопожарным оборудованием, вездеходы, квадрокоптеры, генераторы, мобильный комплекс радиосвязи и другое оборудование, предназначенное для тушения лесных пожаров. На эти цели федеральный бюджет выделил региону 47,8 миллионов рублей. Часть этой техники уже использовали в минувшем весенне-летнем сезоне по назначению.