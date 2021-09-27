Житель Петушков получил срок за контрабанду сильнодействующих веществ

Петушинским районным судом вынесен приговор 38-летнему местному жителю, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ в крупном размере). В середине января на интернет-сайте, зарегистрированном в Республике Беларусь, он заказал в нарушение действующего законодательства препараты, содержащие в своем составе сильнодействующие вещества, для личного потребления и наращивания мышц. Оборот данных препаратов на территории Российской Федерации ограничен, о чем подсудимому было известно. Из Республики Беларусь препараты были доставлены на территорию Российской Федерации почтой в Петушки, но воспользоваться анаболиками мужчина не успел - их сразу изъяла полиция. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год. Приговор в законную силу не вступил.