В Муроме инвалида незаконно заставили платить налог на землю

Муромская городская прокуратура провела проверку по факту отказа Межрайонной ИФНС России № 4 по Владимирской области в предоставлении инвалиду К., подвергшемуся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, льготы по уплате земельного налога за 2019 год в сумме около 18 тыс. рублей. Обьясняя свой отказ, налоговики отметили, что земельный участок используется инвалидом-налогоплательщиком в предпринимательской деятельности, поскольку сдается в аренду ООО «Муром Сервис». Но прокуратура установила, что инвалид утратил статус индивидуального предпринимателя в 2005 году, а принадлежащий ему участок передал в безвозмездное пользование ООО «Муром Сервис» в январе 2018 года. При этом он сам не являлся участником или учредителем, а также руководителем названной организации. Поскольку требования прокуратуры были отклонены не только территориальным налоговым органом, но и областным управлением ФНС России, прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о признании незаконными действий должностных лиц инспекции по отказу в предоставлении инвалиду льготы по уплате земельного налога. Иск прокурора удовлетворен в полном объеме, на налоговую инспекцию возложена обязанность предоставить гражданину льготу. Решение суда в законную силу не вступило.