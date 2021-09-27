Во Владимире молодой человек обокрал собственную девушку

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 17 сентября в полицию обратилась 21-летняя жительница Владимира, которая рассказала, что у нее из квартиры пропали 100 тысяч рублей.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что следов взлома на входной двери и окнах не имеется, так что сыщики приступили к изучению круга общения девушки.

Вскоре было установлено, что доступ в квартиру имеет 21-летний парень потерпевшей. Его удалось задержать через несколько дней, и молодой человек сознался в краже. По его словам, он знал, где лежат деньги, а потому дождался, когда хозяйки не будет дома, забрал 100 тысяч рублей и потратил их на собственные нужды.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. На время расследования парень отпущен под подписку о невыезде.