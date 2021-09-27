Владимирец выиграл золотую медаль Всероссийского фестиваля по конному спорту

25 сентября воспитанники АРДИ «Свет» приняли участие во Всероссийском фестивале по конному спорту для людей с ОВЗ «Золотая осень». Соревнования проходили в г. Котельники Московской области.

На соревнования также приехали особенные спортсмены из Челябинска, Ярославля, Пскова, Кемерово, Уфы, Москвы и Московской области, Мурома и многие другие.

Владимирская команда состояла из следующих спортсменов:

Уровень Сs – 2 (special), когда всадник управляет лошадью на шагу, но допускается помощь коновода: Надежда Вишнякова.

Уровень Сi (special), когда всадник абсолютно самостоятельно управляет лошадью на шагу: Ярослав Жуков, Павел Гаврилов, Дарья Тихомирова, Илья Балышев, Алексей Лобов, Артур Жуков.

А победителем соревнований стал молодой спортсмен Артур Жуков, он взял в своей номинации первое место! На торжественном награждении ему был вручен кубок победителя!