В Петушинском районе один человек погиб в ДТП с кроссовером и грузовиком

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 5.40 на 113 километре автодороги М-7 «Волга» водитель кроссовера «Ауди Q7» 1990 года рождения, двигавшийся по левой полосе в сторону Владимира, столкнулся с попутным большегрузом «Скания» под управлением мужчины 1977 года рождения, двигавшемся перед легковушкой.

В результате ДТП водитель «Ауди» прибывшей бригадой «скорой помощи» был госпитализирован с различными травмами. К сожалению, его пассажир 1989 года рождения скончался на месте происшествия.

В настоящее время по факту произошедшего в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.