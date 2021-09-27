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Происшествия27 сентября 2021 12:14

В Петушинском районе один человек погиб в ДТП с кроссовером и грузовиком

Авария произошла в шестом часу утра 25 сентября на федеральной трассе М-7
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 5.40 на 113 километре автодороги М-7 «Волга» водитель кроссовера «Ауди Q7» 1990 года рождения, двигавшийся по левой полосе в сторону Владимира, столкнулся с попутным большегрузом «Скания» под управлением мужчины 1977 года рождения, двигавшемся перед легковушкой.

В результате ДТП водитель «Ауди» прибывшей бригадой «скорой помощи» был госпитализирован с различными травмами. К сожалению, его пассажир 1989 года рождения скончался на месте происшествия.

В настоящее время по факту произошедшего в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.