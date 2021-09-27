Жительница Киржача фиктивно поставила на учет мужчину

Жительница Киржача организовала незаконное пребывание гражданина республики Беларусь в принадлежащем ей доме. По указанному в заявлении адресу мужчина не проживал, фактически жилое помещение ему не предоставлялось.

Материалы проверки направлены прокуратурой в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено и расследовано уголовное дело по статье "фиктивная постановка на учет иностранных граждан".

Дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.