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Общество27 сентября 2021 11:30

Жительница Киржача фиктивно поставила на учет мужчину

Дело направлено в суд
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Жительница Киржача организовала незаконное пребывание гражданина республики Беларусь в принадлежащем ей доме. По указанному в заявлении адресу мужчина не проживал, фактически жилое помещение ему не предоставлялось.

Материалы проверки направлены прокуратурой в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено и расследовано уголовное дело по статье "фиктивная постановка на учет иностранных граждан".

Дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.