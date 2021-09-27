Жительница Гусь-Хрустального из мести испортила машину экс-супруга

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях в полицию обратился гусевчанин, сообщивший о том, что кто-то повредил его иномарку, стоявшую недалеко от дома.

Полицейские в ходе работы выяснили, что к повреждению легковушки может быть причастна бывшая жена автолюбителя, с которой он недавно поссорился.

По версии следствия, женщина забралась на капот машины и несколько раз на нем прыгнула. В результате чего тот деформировался. Сумма ущерба составила 53 тысячи рублей.

Дознаватели возбудили уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества, расследование в настоящее время продолжается.