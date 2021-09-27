В Брестской области нашли самолет с телом летчика из Гусь-Хрустального района

Недалеко от деревни Полятичи Кобринского района поисковики историко-патриотическо-технического отряда «Авиапоиск-Брест» установили место падения самолета времен Великой Отечественной войны и подняли его.

Как сообщает брестская областная газета «Заря», в раскопе под фрагментами кабины стрелка было обнаружено мумифицированное тело с хорошо сохранившимися петлицами младшего сержанта на гимнастерке. По записям в найденном блокноте удалось установить, что бомбардировщик принадлежал 140-му скоростному бомбардировочному авиаполку.

Позже удалось найти комсомольский билет летчика. Погибшего звали Петр Александрович Шмыгов, уроженец поселка Великодворский Гусь-Хрустального района. 81 год он считался пропавшим без вести.

Брестчане связались с российскими поисковиками из отряда «Вымпел», Евгением Агафоновым, командиром поискового отряда «Небо Родины», Дмитрием Артюхом из общественного объединения «Поисковое объединение «Часовые Памяти», и те в течение нескольких дней нашли его родственников.