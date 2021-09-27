Во Владимирскую епархию назначили викарного архиерея

23-24 сентября в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Слушали рапорт Преосвященного митрополита Владимирского и Суздальского Тихона о необходимости иметь викарного архиерея. Им назначили епископа Клинского Стефана, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Родился в Брянске в семье служащих.

В 1979 г. окончил среднюю школу № 54 г. Брянска и поступил в Житомирское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО. В 1983 г. по окончании училища получил специальность инженера по эксплуатации радиотехнических средств и проходил воинскую службу на инженерных должностях. В 1991-94 гг. учился на факультете православной культуры Военной академии РВСН им. Петра Великого; по окончании назначен начальником отделения лаборатории академии. В 1995 г. присвоено воинское звание подполковник. В августе 2001 г. уволен из рядов Вооруженных сил по сокращению штатов.

С 1 сентября 2001 г. — сотрудник Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Занимал должности заведующего канцелярией, организационно-мобилизационным сектором и сектором космических войск, заместителя председателя Отдела.

4 ноября 2001 г. рукоположен в сан диакона. 16 апреля 2004 г. рукоположен во пресвитера, назначен клириком храма свт. Николая Мирликийского в Заяицком г. Москвы.

В мае 2010 г. возведен в сан протоиерея. С февраля 2012 г. — клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке г. Москвы.

12 марта 2013 г. назначен и.о. председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями.

16 апреля 2016 г. назначен председателем Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.

12 марта 2019 г. назначен настоятелем храма Благовещения Пресвятой Богородицы — Патриаршего подворья в Сокольниках г. Москвы.

4 апреля 2019 г. избран викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Клинский».

9 апреля 2019 г. в Никольском храме Новоспасского ставропигиального монастыря г. Москвы наместником обители епископом Воскресенским Дионисием пострижен в монашество с наречением имени Стефан. Возведен в сан архимандрита.

7 мая 2019 г. назначен настоятелем Патриаршего собора в честь Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ, расположенного в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот».

13 апреля 2021 г. освобожден от должности председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.