Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье27 сентября 2021 9:29

Во Владимирской области за сутки подтверждено 186 заражений коронавирусом

Эти сведения получены в ходе лабораторных исследований на утро 27 сентября
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие сутки наибольшее количество заражений подтверждено во Владимире, где заболело еще 62 человека. На втором месте Муромский район и округ Муром с 24 новыми заражениями, на третьем — Ковровский район, где подтвердилось 19 новых случаев.

В Петушинском, Вязниковском и Александровском районах подтверждено по семь новых случаев заражения коронавирусом, в Суздальском районе шесть, в Кольчугинском, Юрьев-Польском, Собинском и Киржачском районах по четыре, в Камешковском, Гороховецком и Меленковском районах по три, в Селивановском районе и в Радужном по два, в Судогодском районе один случай.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области подтверждено 53647 случаев заражения коронавирусной инфекцией.