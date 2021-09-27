Во Владимирской области сняли с продажи 180 саженцев груши, абрикоса, яблони и винограда

В сентябре сотрудники управления Россельхознадзора в ходе выездных обследований в местах хранения и реализации посадочного материала во Владимире и Коврове выявили нарушения.

В частности, продавали саженцы плодово-ягодных культур, сорта которых не включены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ (груша сортов: Дюшес летний, Дюшес лимонный, Медовая, абрикос сортов: Киевский ранний, Триумф северный, Минусинский янтарь; яблоня сортов: Конфетное, Штрейфлинг; виноград сортов: Адель, Мускатный, Мускат Д.В., Олеся Дальневосточная, Аромат Хасана, Дальневосточный Новикова, Киевский);

Посадочный материал продавали с этикетками без обязательной информации.

В отношении нарушителей возбуждено шесть административных дел по ст. 10.12 КоАП РФ. 180 саженцев сняты с реализации.