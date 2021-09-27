Владимирское "Торпедо" уступило ярославскому "Шиннику"

26 сентября владимирское "Торпедо" принимали на своем поле "Шинник" из Ярославля. Встреча закончилась поражением черно-белых со счетом 0:2.

Главный тренер "Торпедо" Александр Акимов считает результат закономерным, поскольку соперники были "мощнее и более мастеровитыми".

- Если говорить объективно, то уровнем мы пониже "Шинника". Кроме того, подвела погода. Было сложновато играть в таких условиях, хотя мне не в чем упрекнуть работников стадиона. Они делают все, что в их силах. Будем думать о том, чтобы в октябре переходить на малую арену, - подчеркнул Александр Акимов.

Старший тренер команды Сергей Дубровин извинился перед болельщиками за игру своих подопечных.

- Мы настраивались на победу, но так получилось, что перед самым началом игры у нас появились проблемы с составом (заболел Зенин - авт.), что не добавляет уверенности. Плюс не успели восстановиться после прошлой игры. Мы играли с хорошим соперником, который показал, что в плане выполнения технических элементов, он выше, - резюмировал Дубровин.

Сейчас "Торпедо" находится на восьмом месте. Следующая игра пройдет 30 сентября в Красноярске. Там они сыграют с командой "Енисей-2".