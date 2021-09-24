Житель Киржача убил подругу из-за спора о бездомной собаке

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях суд вынес обвинительный приговор 41-летнему жителю Киржача, обвинявшемуся в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, а также в неуплате алиментов.

Как установлено судом, около 5 часов утра 19 марта нынешнего года у него случилась ссора с 32-летней подругой. Причиной спора послужила бездомная собака, которую молодая женщина подобрала на улице и привела в квартиру. Мужчина пытался выгнать животное, а женщина бросилась его защищать.

В ходе ссоры хозяин квартиры нанес подруге 14 ударов ножом, когда та прикрывала собой собаку, попав в спину, лицо и шею. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Также мужчина обвинялся в том, что с октября 2015 года задолжал алименты своему ребенку на сумму 550 тысяч рублей.

С учетом всех обстоятельств Киржачский районный суд приговорил его к 8 годам 10 месяцам лишения свободы, которые ему предстоит провести в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.