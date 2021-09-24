В Юрьев-Польском пенсионер зарезал жену

Прокурором Юрьев-Польского района утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 69-летнего жителя города Владимира, который обвиняется в убийстве супруги. Летом пенсионер с женой жили на даче в селе Котлучино Юрьев-Польского района. Вечером 27 июня 2021 года в вечернее время между супругами вспыхнула ссора из-за того, что муж злоупотреблял спиртным. В ходе ссоры мужчина инанес ножом удар жене в область грудной клетки, задев жизненно-важные органы и причинив тяжкий вред ее здоровью, повлекший смерть на месте происшествия. Несмотря на преклонный возраст, на период предварительного следствия он заключен под стражу. Допрошенные по делу свидетели сообщили, что ранее в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый неоднократно применял насилие к супруге, однако она в правоохранительные органы не обращалась и терпела его пьяные выходки. Уголовное дело предстоит рассматривать по существу Юрьев-Польскому районному суду. Максимальным наказанием по указанной статье является лишение свободы на срок до 15 лет.