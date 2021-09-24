Лучшим водителем Владимирской области признан шофер из Мурома

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, традиционный смотр-конкурс «ПрофиАвто-2021» среди водителей грузовиков и автобусов состоялся в областном центре 23 сентября. Участников поприветствовал начальник областного главка ГИБДД Александр Ершов, после чего начались состязания.

Участие в соревновании приняли водители из семи муниципалитетов Владимирской области. Как обычно, конкурс проходил в два этапа — теоретический и практический. Теорию принимали сотрудники ГИБДД, после чего «допустили» конкурсантов к практической части — фигурному вождению на площадке.

По итогам соревнования лучший результат показал Алексей Прокуроров из Мурома, который трудится на местном заводе. Именно он стал победителем соревнований среди водителей-профессионалов.