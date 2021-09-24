В Гусь-Хрустальном районе колледж задолжал штраф в 250 тысяч рублей

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, за нарушение требований промышленной безопасности и условий лицензии местное профессиональное учебное заведение было оштрафовано Центральным Управлением Ростехнадзора на 250 тысяч рублей.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство и уведомили об этом руководство колледжа, однако платить по счетам оно не собиралось.

Тогда приставы наложили ограничения о запрете на регистрационные действия на шесть машин, принадлежащих колледжу. Проще говоря, их запретили снимать с учета, ставить на него и попросту продавать.

Только после этого учебное заведение оплатило всю сумму штрафа, и исполнительное производство было завершено.