В Муроме поймали вора, укравшего в кафе деньги из женской сумочки

22 сентября в муромскую полицию обратилась 37-летняя женщина, у которой украли во время работы 7 тысяч рублей из сумочки. Работала женщина в одном из местных кафе.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, женщина пояснила, что пропажу она обнаружила, еще когда находилась на работе. Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения и быстро выяснили личность воришки. Через пару часов 39-летнего ранее судимого мужчину задержали на одной из улиц Мурома.

В содеянном мужчина сознался, пояснив, что, находясь в кафе, заметил на барной стойке женскую сумку. Рядом никого не было, поэтому он вынул из сумки кошелек, похитил деньги, после чего поспешил скрыться. Похищенные деньги он потратил на личные нужды.

На мужчину заведено дело по статье "Кража". Сейчас полицейские выясняют, не причастен ли подозреваемый к другим кражам.