Владимирские военные прокуроры приглашают детей на творческий конкурс

Как сообщает 19 военная прокуратура армии, главной военной прокуратурой организован конкурс творческих работ, который так и называется: «Прокуратура глазами детей». Главная его цель — повысить правовую культуру среди подростков и сформировать у них уважение к закону.

Творческие работы будут разделены на четыре возрастные категории: в первую попадут работы детей до 8 лет, во вторую — детей от 8 до 12 лет, в третью — от 13 до 15 лет, а четвертая группа включит подростков от 16 до 17 лет.

При этом прием творческих работ будет проводиться с 25 сентября по 30 октября. Предоставлять их следует на бумаге с обязательным оформлением заявки участника. Направлять их следует по адресу: 119160, г. Москва, пер. Хользунова, д. 14 стр. 2 с пометкой «Для организационного управления», либо по месту жительства ребят во Владимир в 19-ю прокуратуру армии по адресу: 600021 улица Красноармейская, 47 «В».

Справки можно получить по телефону 8 (4922)-32-25-68 у майора Фатеева Геннадия Викторовича.