В Александровском районе участковые задержали похитителя инструментов

В полицию Александровского района в середине сентября поступило заявление о том, что из сарая местных жителей пропали хранившиеся там электроинструменты. Кражу в итоге смогли раскрыть участковые уполномоченные полиции буквально по горячим следам.

В тот же день им удалось установить личность подозреваемого, которым оказался 33-летний мужчина, также местный житель. При нем же обнаружились и украденные инструменты.

По версии следствия, мужчина пробрался в сарай вечером, и стащил лежавшие там предметы, которые затем намеревался продать.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», расследование продолжается.