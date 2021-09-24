До конца года больницы Владимирской области оснастят современными флюорографами

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До конца года медучреждения получат 9 цифровых флюорографов, предназначенных для ранней диагностики туберкулеза, новообразований легких и другой патологии.

В частности, новое оборудование получат Гороховецкая, Камешковская, Киржачская, Кольчугинская, Курловская, Меленковская, Селивановская, Собинская и Суздальская районные больницы.

Важное преимущество цифровых флюорографов – минимальная лучевая нагрузка при проведении диагностики и высокое качество медицинского изображения. Стационарные аппараты оснащены рентгенозащитной кабиной и двумя рабочими местами для врача и медицинской сестры-лаборанта.

В этом году это не первая поставка медицинского оборудования по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Медучреждения региона уже получили 162 единицы современной техники. Это рентгеновские цифровые маммографы, кольпоскопы, УЗИ-аппараты, эндоскопические системы, электрокардиографы, автоматические тонометры, хирургическое оборудование и многое другое Поступление медицинского оборудования по программе модернизации первичного звена продолжится и в последующие годы.