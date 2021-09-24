Во Владимирской области свободными остаются всего 140 коек для больных коронавирусом

24 сентября во Владимирской области лабораторно подтверждено 172 новых случая заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрирован 53101 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона действуют 1539 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 90,9 процента из них занято (1399), свободны 140 коек.

48962 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 110 человек. За период наблюдения в области отмечено 1932 летальных случая (+6 за сутки).

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошли 324884 жителя региона, второй – 305365.

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на прививку можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Напоминаем, что пункты вакцинации открыты не только в будние дни, но и по субботам.