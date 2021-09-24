Суздаль получит на благоустройство больше 112 миллионов рублей

112,5 миллиона рублей получит Суздаль на реализацию подпрограммы «Благоустройство территории города Суздаля в рамках подготовки и проведения празднования 1000-летия основания города Суздаля».

На эти средства в Суздале планируется благоустроить общественные пространства, отремонтировать пешеходные мосты, реконструировать уличное освещение на улице Ленина, установить автоматизированную систему управления наружным освещением, а также разработать проекты благоустройства территории города. Эти мероприятия будут выполнены в 2021 – 2022 годах.