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Общество24 сентября 2021 13:24

Суздаль получит на благоустройство больше 112 миллионов рублей

Их выделят из областного бюджета
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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112,5 миллиона рублей получит Суздаль на реализацию подпрограммы «Благоустройство территории города Суздаля в рамках подготовки и проведения празднования 1000-летия основания города Суздаля».

На эти средства в Суздале планируется благоустроить общественные пространства, отремонтировать пешеходные мосты, реконструировать уличное освещение на улице Ленина, установить автоматизированную систему управления наружным освещением, а также разработать проекты благоустройства территории города. Эти мероприятия будут выполнены в 2021 – 2022 годах.