В центре Владимира построят гостиницу "Хилтон"

За храмом Архангела Михаила появится современная гостиницыа «Хилтон». Об этом проекте говорили несколько лет, но сейчас уже взяты в аренду или приобретены необходимые участки, подписан долгосрочный договор управления с компанией HILTON, разработаны проекты внешний сетей, заключены все договоры на присоединение к ним гостиницы, сторонние коммуникации вынесены из площади застройки, участок подготовлен под строительство, госэкспертиза пройдена, получен полный комплект разрешительной документации. Гостиничный комплекс «Хилтон» будет пятиэтажным, на 162 номера, в том числе 4 номера – для инвалидов. Чиновники обещают, что современное здание органично впишется в облик исторической части города. Вокруг гостиницы планируется не просто расчистить территорию, а создать пространство со спортивной инфраструктурой. На 23 с половиной тысяч квадратных метров появятся корты и каток, площадки воркаута для детей и взрослых, площадка с навесом для йоги и медитации, веревочный парк. Также рельеф позволяет добавить горнолыжный и тюбинг-склоны, спортивную тропу с препятствиями. Будут и фонтаны, парковая зона, смотровые площадки. Предусмотрены торговая зона, вело- и автопарковки. А пешеходная дорожка станет дублером тротуара вдоль центральных улиц - Студеной горы и Дворянской. - Реализация проекта позволит благоустроить разрозненные заброшенные территории в центре Владимира путём объединения в единый пешеходный маршрут со смотровыми площадками и насыщенной спортивной инфраструктурой, расширить существующее спортивное ядро при стадионе «Торпедо», - заявил губернатор Владимир Сипягин.