Сотрудники МЧС России спасли двух человек на пожаре в поселке Балакирево

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24 сентября в 8.55 произошел пожар в квартире на третьем этаже девятиэтажки на улице Вокзальной в посёлке Балакирево.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, к моменту прибытия пожарных с балкона квартиры уже вовсю валил густой чёрный дым. Все в дыму было и в подъезде многоэтажного дома. В квартире, где находился очаг пожара, людей не оказалось – как выяснилось позднее, жильцы успели покинуть помещение. Из-за того, что дым поднимался вверх, все затянуло дымом в квартире на четвертом этаже, где на момент происшествия находились мужчина и женщина. Сотрудники МЧС России вывели их из квартиры на улицу, предварительно надев им маски, подключенные к дыхательным аппаратам. Также в ходе тушения из дома были эвакуированы 5 человек.

Пожар ликвидировали на площади 15 квадратных метров. Пострадало имущество и внутренняя отделка одной из комнат в двухкомнатной квартире. В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причины пожара. По предварительной информации, к пожару могло привести короткое замыкание.