Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 сентября 2021 12:05

Во Владимире на бывшего сотрудника московской Росгвардии завели уголовное дело

Его подозревают в изготовлении фальшивых купюр
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

УФСБ России по Владимирской области сообщает, что они совместно с региональным управлением Росгвардии завели уголовное дело на бывшего военнослужащего одного из подразделений "Росгвардии" города Москвы. 25-летний мужчина подозревается в изготовлении, хранении, перевозке, а также сбыте фальшивых купюр.

По данным следствия, в августе 2021 года сотрудники правоохранительных органов в ходе обыска в принадлежащем мужчине автомобиле обнаружили у него и изъяли 13 банковских купюр номиналом 5000 рублей, имеющих признаки подделки.

В сентябре на основании переданных материалов в отношении экс-сотрудника Росгвардии следственным отделом СК по Владимирскому гарнизону возбуждено уголовное дело.