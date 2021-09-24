Во Владимире на бывшего сотрудника московской Росгвардии завели уголовное дело

УФСБ России по Владимирской области сообщает, что они совместно с региональным управлением Росгвардии завели уголовное дело на бывшего военнослужащего одного из подразделений "Росгвардии" города Москвы. 25-летний мужчина подозревается в изготовлении, хранении, перевозке, а также сбыте фальшивых купюр.

По данным следствия, в августе 2021 года сотрудники правоохранительных органов в ходе обыска в принадлежащем мужчине автомобиле обнаружили у него и изъяли 13 банковских купюр номиналом 5000 рублей, имеющих признаки подделки.

В сентябре на основании переданных материалов в отношении экс-сотрудника Росгвардии следственным отделом СК по Владимирскому гарнизону возбуждено уголовное дело.