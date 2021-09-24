Во Владимирской области 24 сентября коронавирус выявили у 172 человек

На территории Владимирской области на 10 часов утра 24 сентября 2021 года лабораторно подтверждено 172 случая заболевания Covid-19.

Вот как распределились случаи по районам региона: 56 сл. в г. Владимире, 18 сл. в Ковровском, 19 сл. в Муромском, 21 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Суздальском, 6 сл. в Киржачском, 5 сл. в Вязниковском, 6 сл. в Юрьев-Польском, 4 сл. в Петушинском, 8 сл. в Александровском, 5 сл. в Собинском, 2 сл. в Меленковском, 5 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Судогодском, 3 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Селивановском, 2 сл. в Камешковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 53 101 случая заболевания (12368 сл. в г. Владимире, 6143 сл. в Гусь-Хрустальном, 5797 сл. о. Муром, 4426 сл. в Ковровском, 2853 сл. в Александровском, 2798 сл. в Петушинском, 2204 сл. в Юрьев-Польском, 2315 сл. в Вязниковском, 2298 сл. в Кольчугинском, 2231 сл. в Суздальском, 1756 сл. в Киржачском, 1750 сл. в Собинском, 1445 сл. в Меленковском, 1151 сл. в Гороховецком, 1154 сл. в Камешковском, 991 сл. в Селивановском, 755 сл. в Судогодском, 666 сл. в г. Радужном).

Отдельно стоит отметить, что это самый высокий показатель заболеваемости за последний месяц, а также, что резко выросло число заболевших во Владимире.