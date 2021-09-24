Владимирское "Торпедо" проиграло "Уралу" в Кубке России и завершило выступление в турнире

Сенсации не произошло - владимирское "Торпедо" проиграло и второй матч в элитном раунде кубка России. На этот раз клубу Премьер-Лиги "Уралу".

Матч закончился со счетом 0:2 в пользу екатеринбуржцев. Гости отличились уже на первой минуте. Андрей Егорычев открыл счет. Правда, на 6-й минуте ситуация могла измениться в лучшую сторону. Судья назначил пенальти в ворота "Урала", однако Владимир Победимов из "Торпедо" пробил мимо ворот. Ну, а на 16-1 минуте Андрей Панюков установил окончательный результат.

Проиграв оба матче в групповом раунде, торпедовцы лишились шансов на дальнейшую борьбу в Кубке России. Впрочем, главный тренер "Торпедо" Александр Акимов после игры сказал, что они довольны выступлением в турнире. Все-таки удалось привести во Владимир команду Премьер-лиги. Кроме того, удалось проверить свои силы с командами выше классом.

Теперь владимирцы сконцентрируются на чемпионате России, где они занимают 8-е место из 11 команд. Владимирцы 26 сентября примут лидера турнира - ярославский "Шинник".