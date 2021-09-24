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Здоровье24 сентября 2021 9:10

Во Владимирской области не планируют вводить дистанционное обучение в школах

Хотя уже несколько классов было отправлено на карантин по ОРВИ
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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23 сентября на очередном коронавирусном брифинге начальник отдела общего образования департамента образования Владимирской области Игорь Мальгин заявил, что в 33 регионе не планируется вводить дистанционное обучение в школах, несмотря на тяжелую ситуацию с коронавирусом.

По словам чиновника, в данный момент ситуация в школах стабильная. Карантина по коронавирусу нет нигде. Однако из-за ОРВи точечно закрываются ряд учреждений и отдельных классов. Так, полностью закрыта на карантин Малышевская средняя школа в Селивановском районе. Кроме того, из-за ОРВИ закрыты отдельные классы. Конкретно где, Игорь Мальгин не сказал, но добавил, что в них учатся 757 школьников. ОРВИ стал поводом для карантина в отдельных группах в 17 садиках Владимирской области, еще 12 групп закрыты из-за Covid-19.

Больше всего карантинных групп и классов в Гусь-Хрустальном и Судогодском районах. Кое-где переходят на дистанционку, но это не будет носить массовый характер. Кстати, для части дистанционных классов закуплены планшеты, чтобы выдавать их семьям, не имеющим компьютеров.