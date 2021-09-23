Житель Собинки задолжал алиментов на 700 с лишним тысяч рублей

Судебные приставы Владимирской области взыскали в пользу несовершеннолетнего ребенка задолженность по алиментам на сумму свыше 700 тысяч рублей. Денежные средства у нерадивого отца нашлись после применения мер принудительного и ограничительного характера. Тридцатидевятилеьний житель Собинского района должен был платить дочери четверть своих доходов, длительное время добровольно перечислял алименты, однако начиная с 2016 года стал укрываться от своей обязанности. Должник также игнорировал решение суда, в результате чего задолженность по алиментам составила 718 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель применил в отношении должника комплекс мер принудительного и ограничительного характера, в том числе ограничил его в праве выезда за пределы страны и обратил взыскание на расчетные счета в банках. Также сотрудник ФССП по Владимирской области вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении объекта недвижимости, принадлежащего мужчине по праву общей долевой собственности, и легкового автомобиля ВАЗ-21083. В результате мужчина выплатил задолженность по алиментам перед дочерью в полном объеме. В настоящее время судебный пристав-исполнитель продолжает контролировать насколько добросовестно мужчина выплачивает текущие алиментные платежи.