В Суздальском районе на трассе Р-132 столкнулись «Лада» и грузовик

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, авария случилась 23 сентября в 10.55 на 242 километре федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо».

- Водитель автомобиля ВАЗ-2112 1995 года рождения выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком «Вольво» под управлением водителя 1971 года рождения», - сообщил старший инспектор областного главка ГИБДД Михаил Маслов.

В результате аварии водитель легковушки погиб на месте происшествия, других пострадавших в ДТП нет.

В настоящее время по факту произошедшего Госавтоинспекция проводит проверку.