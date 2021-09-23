Во Владимирской области появится региональная станция «скорой помощи»

Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, на днях специалисты из Владимира под руководством главврача станции скорой медицинской помощи Владимира Георгия Жукова побывали в Тульской области, где уже давно работает Территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи — прообраз областной СМП.

По словам главврача Центра Сергея Мухина, благодаря объединению всех бригад Тульской области воедино, время доездов существенно сократилось — на выезд бригады направляют по принципу близости, а не территориальности, как делается обычно.

– Во Владимирской области планируется создание Областной станции скорой медицинской помощи, которая объединит не только станции и отделения СМП, но и территориальный центр медицины катастроф, а также отделение экстренной консультативной скорой медицинской помощи Областной клинической больницы, – рассказал Георгий Жуков по итогам поездки.

Планируется, что централизация захватит сперва Суздальский район, а затем распростарнится на другие территории Владимирской области. Кстати, в срок до 2024 года власти региона планируют построить в районе «Глобуса» новое здание станции СМП Владимира, а ее подстанцию открыть в Юго-Западном районе на Верхней Дуброве.