Во Владимире открыты дополнительные пункты вакцинации от гриппа

По субботам вакцинация от гриппа будет проходить с 10.00 до 13.00 на первом этаже торгово-офисного комплекса «Восток-1» на улице Егорова, 8-б. Вакцинация от гриппа также организована с понедельника по субботу на территории гастромаркета «Рынок на Студеной» на улице Дворянской, 27а. В будние дни прививочный пункт открыт с 13.00 до 15.00, по субботам – с 10.00 до 12.00.

Кроме того, привиться можно и в гипермаркете «Глобус». Пункт работает ежедневно с 10.00 до 14.00, кроме воскресенья. В гипермаркете «Глобус» и гастромаркете «Рынок на Студеной» можно привиться не только от гриппа, но и от новой коронавирусной инфекции. Желающим вакцинироваться необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Напомним, во Владимирской области, как и во всей стране, планируется привить от гриппа 60 процентов населения – это свыше 679 тысяч жителей региона. Все желающие смогут бесплатно привиться в поликлинике по месту жительства.