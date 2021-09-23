В Кольчугино трое юношей попались на организации наркозакладок

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях в суд направлено уголовное дело по обвинению 17 и 18-летних жителей Кольчугинского района в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, совершенный группой лиц с использованием интернет-сети.

По версии следствия, ребята по указанию виртуального куратора получали информацию о месте нахождения тайника с оптовой партией наркотиков, забирали ее и фасовали на более мелкие. Так произошло в июне нынешнего года, когда ребята забрали из «оптового» тайника 12,5 граммов вещества, которое расфасовали и разнесли по закладкам.

Парни успели разнести 8 граммов наркотиков, а остальное спрятали у себя дома, однако были задержаны оперативниками.

В скором времени двое старших парней предстанут перед Кольчугинским городским судом, а их 15-летний товарищ, пока еще не достигший возраста уголовной ответственности. Будет поставлен на учет — материалы по нему направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.