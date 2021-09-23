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Общество23 сентября 2021 14:34

В Вязниковском районе прокуроры потребовали ликвидировать стихийные свалки

Накануне суд удовлетворил два иска надзорного ведомства
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Вязниковская межарйнноая прокуратура обнаружила на территории района две несанкционированные свалки, одна из которых находилась в поселке Никологоры, а другая у деревни Успенский Погост.

Обе стихийные горы мусора образовались возле местных кладбищ, куда народ сваливал бытовые и коммунальные отходы.

Вместе с тем, поселковые администрации никаких мер по ликвидации этих свалок не принимали, в связи с чем прокуроры и обратились в суд, потребовав ликвидировать нелегальные мусорные завалы.

Суд удовлетворил иски прокуратуры, но в настоящее время решение еще только предстоит исполнить.