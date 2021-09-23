Владимирские онкологи восстановили язык, взяв материал с предплечья женщины

Во Владимирском областном клиническом онкологическом диспансере проведена сложная реконструктивно-пластическая операция по восстановлению языка. Она длилась свыше 9 часов и прошла успешно. Через две недели после операции пациентка выписана домой под диспансерное наблюдение. У жительницы области диагностировали рак языка II стадии, который развился на фоне лейкоплакии (предопухолевое состояние слизистой оболочки), чтобы помочь ей, хирурги решили применить новую для региональной онкологической службы технологию – хирургическое лечение языка с одномоментной реконструкцией. Они удалили как саму опухоль, так и предопухолевый участок с отступом от видимого края по два сантиметра. Участки ткани языка, находящиеся на границе с операционным разрезом, были отправлены на срочное гистологическое исследование. После получения ответа об отсутствии опухолевых клеток на краях резекции хирурги приступили к сложному реконструктивному этапу. Материал для реконструкции был взят на предплечье самой пациентки. Хирургам нужно было за очень короткий срок прекратить кровоток в донорских тканях, отделив их от питающих сосудов предплечья, отсечь лоскут от тканей и сосудов предплечья, а затем перенести его в полость рта и под микроскопом сшить между собой тончайшие сосуды, чтобы восстановить кровоснабжение. Это наиболее сложный и ответственный этап операции, настоящая ювелирная работа. После операции пациентке провели инфузионную и антибактериальную терапию с применением сложной схемы коррекции свертывающей и противосвёртывающей систем крови для профилактики тромбообразования. Операция сохранила пациентке речь, вкусовое восприятие и другие функции органа. Напомним, в этом году во Владимирском онкодиспансере проведено уже 11 сложных реконструктивно-пластических операций с применением микрохирургических технологий, которые потребовали пересадку тканей. Это стало возможным в том числе благодаря полученным в прошлом году Владимирским нкодиспансером 26 единиц медицинского оборудования на общую сумму 409,5 миллионов рублей. В 2021 году региональная онкологическая служба обновит медоборудование ещё на 200,4 млн рублей. В течение 5 лет специализированная служба получит 146 единиц оборудования – от ангиографов, магнитно-резонансных томографов и лазерных хирургических комплексов до аппаратов УЗИ экспертного класса и эндовидеоскопических комплексов.