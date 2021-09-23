Во Владимирской области выпускникам вузов и колледжей помогут найти работу

В рамках Единого дня выпускника на площадках семнадцати центров занятости населения пройдут тренинги с участием психологов и работодателей: «У Вас не будет второго шанса произвести первое впечатление», «Карьерное проектирование профессионального будущего», «Современные методы поиска работы», «Старт в профессию», «Эффективная самопрезентация» и «Как найти дело по душе». Специалисты центров занятости проведут мастер-классы «SELF-менеджмент: условие личного и профессионального успеха», «Как разместить резюме на общероссийском портале «Работа в России» и «Секрет успешного WEB-резюме». Также профконсультанты, специалисты по трудоустройству, психологи и юристы проконсультируют выпускников по всем возникающим вопросам: первым шагам на рынке труда, действующим программам, стажировкам, временной занятости и самозанятости. Кроме того, для выпускников вузов и колледжей запланированы встречи с работодателями и собеседования, в том числе в онлайн-режиме, презентации и посещения производственных площадок.