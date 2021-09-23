В Селивановском районе любовник дочери украл у ее матери золотые сережки

В отделение МВД России по Селивановскому району обратилась 62-летняя жительница одного из местных сёл. Женщина сообщила о пропаже принадлежащих ей золотых сережек, стоимостью более 30 000 рублей.

В итоге, выяснилось, что их украл сожитель дочери, который приезжал к пенсионерке помочь с ремонтом дома. Полицейские объявили мужчину в розыск и вскоре нашли молодого человека. 24-летний парень из Московской области был задержан в течение нескольких дней.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, впоследствии выяснилось, что, помимо украшений, он похитил 10 000 рублей из автомобиля родственника пожилой женщины. Эти деньги ему были нужны, чтобы заплатить за поездку домой. Кроме того, мужчина подозревается в совершении преступлений на территории соседнего региона.

Полицейские завели на молодого человека два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража). Он заключен под стражу.