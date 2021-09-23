В Коврове откроется новый центр цифрового образования

24 сентября в Коврове состоится торжественное открытие нового Центра цифрового образования детей «IT-куб» - второго в регионе. Новый центр цифрового образования детей создан на базе Ковровского транспортного колледжа в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». Он является инфраструктурной площадкой для приобщения учащихся к инновационной, практико-ориентированной деятельности в сфере информационных технологий, робототехники и IT-инжиниринга. Проект нацелен на популяризацию технических профессий, увеличение охвата студентов и школьников IT-технологиями и направлен на раннюю профессиональную ориентацию. В ковровском «IT-кубе» будет шесть направлений подготовки: «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Робототехника», «Системное администрирование», «Кибергигиена и работа с большими данными» и «Разработка VR/AR- приложений». Здесь смогут заниматься студенты колледжей и школьники от 12 до 18 лет, которым интересна сфера IT-технологий. Ребята, учащиеся в центре, реализуют совместные практические проекты с ведущими федеральными и региональными компаниями, предприятиями реального сектора экономики и вузами.