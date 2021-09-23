Во Владимирской области 23 сентября коронавирусом заболели 162 человека

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 23 сентября 2021 года лабораторно подтверждено 162 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

А вот как распределились случаи по районам региона: 52 сл. в г. Владимире, 16 сл. в Ковровском, 15 сл. в Муромском, 16 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Кольчугинском, 8 сл. в Суздальском, 7 сл. в Киржачском, 7 сл. в Вязниковском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Петушинском, 6 сл. в Александровском, 6 сл. в Собинском, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Судогодском, 2 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Селивановском, 1 сл. в Камешковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 52 929 случаев заболевания (12312 сл. в г. Владимире, 6122 сл. в Гусь-Хрустальном, 5778 сл. о. Муром, 4408 сл. в Ковровском, 2845 сл. в Александровском, 2794 сл. в Петушинском, 2198 сл. в Юрьев-Польском, 2310 сл. в Вязниковском, 2294 сл. в Кольчугинском, 2225 сл. в Суздальском, 1750 сл. в Киржачском, 1745 сл. в Собинском, 1443 сл. в Меленковском, 1146 сл. в Гороховецком, 1152 сл. в Камешковском, 990 сл. в Селивановском, 754 сл. в Судогодском, 663 сл. в г. Радужном).