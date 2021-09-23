Во Владимирской области разработали список документов, нужных для "гаражной амнистии"

22 сентября на заседании комитета по местному самоуправлению Заксобрания депутаты рассмотрели законопроект, который позволит жителям Владимирской области в упрощенном порядке узаконить свои гаражи в рамках «гаражной амнистии».

Закон позволяет гражданам до 1 сентября 2026 года оформить права на гаражи и бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых они находятся. Но земля, выделенная под них, должна находиться у ГСК в бессрочном пользовании либо в действующей аренде. При этом сам гараж должен быть построен до 30 декабря 2004 года. Под закон не попадают временные постройки и «ракушки».

Депутаты уточнили список документов, необходимых для "амнистии". Если отсутствуют документы, предусмотренные федеральным законом, жители Владимирской области смогут их заменить следующими: копия разрешения на строительство (копия строительного разрешения) гаража; заверенная соответствующим судом копия судебного акта, которым признано право собственности гражданина на гараж; копия договора купли-продажи гаража; копия договора дарения гаража или копия иного безвозмездного договора, подтверждающего переход права собственности на гараж.