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Общество23 сентября 2021 10:18

Во Владимирской области разработали список документов, нужных для "гаражной амнистии"

Депутаты ЗС доработали федеральный закон под местную специфику
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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22 сентября на заседании комитета по местному самоуправлению Заксобрания депутаты рассмотрели законопроект, который позволит жителям Владимирской области в упрощенном порядке узаконить свои гаражи в рамках «гаражной амнистии».

Закон позволяет гражданам до 1 сентября 2026 года оформить права на гаражи и бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых они находятся. Но земля, выделенная под них, должна находиться у ГСК в бессрочном пользовании либо в действующей аренде. При этом сам гараж должен быть построен до 30 декабря 2004 года. Под закон не попадают временные постройки и «ракушки».

Депутаты уточнили список документов, необходимых для "амнистии". Если отсутствуют документы, предусмотренные федеральным законом, жители Владимирской области смогут их заменить следующими: копия разрешения на строительство (копия строительного разрешения) гаража; заверенная соответствующим судом копия судебного акта, которым признано право собственности гражданина на гараж; копия договора купли-продажи гаража; копия договора дарения гаража или копия иного безвозмездного договора, подтверждающего переход права собственности на гараж.