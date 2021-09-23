Во Владимире шесть человек эвакуировано во время пожара в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 01.17 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о том, что в доме №11 по улице Комиссарова горит квартира.

Прибывшие на место расчеты обнаружили, что горела квартира вместе с балконом, расположенная на третьем этаже. Газодмыозащитники пробрались внутрь и потушили пожар, общая площадь которого составила 4 квадратных метра. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал. В ходе тушения из дома были эвакуированы шесть человек, включая одного ребенка.

На тушение привлекалось 16 пожарных и шесть спецмашин. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания. В качестве основной версии рассматривается неосторожность при курении хозяина квартиры.