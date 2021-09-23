Центральный рынок города Владимира принес в 2020 году 800 тысяч чистой прибыли

22 сентября на заседании комитета Владимирского горсовета по экономической политике, имущественному комплексу, развитию предпринимательства и потребительского рынка депутаты заслушали отчет и.о. директора МУП «Владимирский центральный рынок» Юлии Титовой об итогах работы предприятия в 2020 году.

Центральный рынок в 2020 году оказался в плюсе — его чистая прибыль в 2020 году составила 800 тысяч рублей. Однако коронавирусная инфекция в прошлом сезоне году несколько ухудшила экономические показатели работы МУП. Так, его доходы в 2020 году составили 49,523 млн рублей, что на 8,5% меньше уровня 2019 года (54,137 млн).

Юлия Титова считает, что причиной снижения доходов и прибыли явились освобождение малого и среднего предпринимательства от уплаты арендных платежей и невозможность проведения ярмарок с начала сезона. Также она обратила внимание депутатов на снижение числа посетителей из-за ограничительных мер, введенных из-за ковид-пандемии.

Депутаты однако считают, что рынок может увеличить свои доходы и попросили Титову разработать план по привлечению новых фермеров и предпринимателей на рынок.