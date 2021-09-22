Коммунальное предприятие, загрязнявшее нацпарк Мещера, оштрафовали почти на полмиллиона рублей

Инспекторы Межрегионального управления Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям завершили плановую выездную проверку МУП «ЖКХ п. Тасинский Бор», расположенного в поселке Уршельский Гусь-Хрустального района Владимирской области на особо охраняемых природных территориях федерального значения - террритории национального парка Мещера. Это предприятие оказывает коммунальные услуги населению. В ходе проведения проверки был выявлен ряд нарушений природоохранного законодательства. В связи с чем виновные лица привлечены к административной ответственности по нескольким статьям: 7.6 КоАП РФ – «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий», 8.1 КоАП РФ – «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов», 8.5 КоАП РФ – «Сокрытие или искажение экологической информации», 8.39 КоАП РФ – «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях», 8.41 КоАП РФ – «Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду». Общая сума наложенных штрафов составила 470 тысяч рублей. Также с целью устранения выявленных нарушений, МУП «ЖКХ п. Тасинский Бор» выдано предписание.