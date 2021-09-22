Суд обязал администрацию Киржача дать сироте квартиру

Житель Киржача, осиротевший еще ребенком, обратился в Киржачский районный суд с иском о защите прав на обеспечение жилым помещением. После окончания обучения в училище администрацией Киржачского района ему для временного проживания предоставлена комната в муниципальном общежитии площадью 9 квадратных метров. При этом устно ему пояснили, что из-за отсутствия требуемых жилых помещений его временно вселяют в данную комнату, без снятия с очереди. В 2017 году администрация сообщила ему, что на учете нуждающихся в обеспечении жилым помещением он не состоял, в списки детей-сирот, нуждающихся в жилом помещении, не включался, достиг возраста 23 лет, в связи, с чем уже не имеет права на обеспечение жилым помещением. Но Киржачский районный суд пришел к выводу о том, что молодой человек своевременно обратился к уполномоченному органу за реализацией своего права на получение жилого помещения, вместе с тем местная администрация не разъяснила ему порядок реализации его права, а также необходимость обращения с заявлением о постановке на учет нуждающихся в жилом помещении, чем ненадлежащим образом выполнила свои обязанности. При этом суд указал, что истец до 23 лет предпринимал попытки встать на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, но не был на него поставлен из-за отсутствия всех необходимых документов. Таким образом, пропуск срока для надлежащего обращения с заявлением о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении имел место по независящим от него обстоятельствам. Решением Киржачского районного суда на администрацию Киржачского района возложена обязанность предоставить сироте благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма. Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда изменила решение суда первой инстанции, указав, что жилое помещение подлежит предоставлению взамен ранее предоставленного, а также уточнив источник финансирования – бюджет Владимирской области. В остальной части решение признано законным и обоснованным, апелляционные жалобы администрации Киржачского района и Департамента образования области оставлены без удовлетворения.