Во Владимирской области в осенний призыв в армию отправят 1200 человек

Как сообщает администрация Владимирской области, 22 сентября состоялось расширенное заседание призывной комиссии, в ходе которого были подведены итоги весеннего и определены задачи на осенний призывы.

По сведениям военкомов, с апреля по июль нынешнего года в армию отправились 1445 человек, а на осенний призыв поставлена задача направить на службу 1200 призывников.

В настоящее время ведется подготовка призывных пунктов с учетом эпидемиологической обстановки. Все пункты снова будут обеспечены защитными масками, а также средствами дезинфекции.