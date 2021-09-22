Троллейбусное депо на улице Гастелло отдадут в аренду новому автобусному перевозчику

Мэрия Владимира провела первый из двух аукционов по сдаче в аренду нежилых помещений на улице Гастелло, по адресу дом №11. По факту это площадь бывшего троллейбусного депо.

В итоге сроком на один год эти площади были отданы в аренду новому автобусному перевозчику - компании "ОКТО". Согласно документам, пользоваться депо компания сможет вплоть до 3 октября 2022 года. Кстати, "ОКТО" был единственным, кто подал документы на аукцион, из-за чего конкурс был признан несостоявшимся, а значит арендовать площади предприятие сможет по начальным ценам аукциона.

Следующий аукцион состоится 24 сентября. Там будут сдаваться в аренду ремонтные территории депо. Речь идет площади более чем в 1300 квадратных метров. Годовая аренда этих помещений стоит более 2,5 миллионов рублей.

Напомним, что "ОКТО" пришла на рынок владимирских пассажироперевозок в 2019 году. А в прошлом году подхватила шесть автобусных маршрутов, оставшихся без владельца после ухода с рынка "АДМ".